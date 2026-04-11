Tài xế tấn công đồng nghiệp trên phố bị tạm giữ

Thanh HóaMâu thuẫn trong quá trình giới thiệu khách đi taxi, Mai Xuân Anh hẹn đồng nghiệp ra phố "nói chuyện" rồi túm cổ áo, đấm, ghì đầu xuống nắp capo ôtô.

Ngày 11/4, Công an xã Nga Sơn tạm giữ Mai Xuân Anh (36 tuổi, trú xã Hồ Vương) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bốn ngày trước, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng bị tài xế ôtô 5 chỗ hành hung trên quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn. Trong clip, tài xế bước xuống xe, túm cổ áo, bóp cổ và liên tiếp đấm vào mặt người này. Ít phút sau, một phụ nữ đi xe máy tiến lại, chửi bới rồi dùng dép ném về phía nạn nhân.

Vụ việc xảy ra khoảng 14h cùng ngày, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận và gây bức xúc trên mạng xã hội. Vào cuộc xác minh, Công an xã Nga Sơn xác định người hành hung là Mai Xuân Anh, còn nạn nhân là anh Nguyễn, trú xã Nga Thắng, cùng tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc giới thiệu khách đi taxi. Khoảng 13h30 cùng ngày, hai bên nhắn tin qua lại, chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để giải quyết.

Khi gặp nhau tại khu vực cầu Kênh, thôn Hưng Long, xã Nga Sơn, Mai Xuân Anh bị cáo buộc đã đấm vào mặt, bóp cổ và ghì đầu nạn nhân xuống nắp capo ôtô, khiến người này bị thương và phải đến cơ sở y tế điều trị.

Mai Xuân Anh bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Lam Sơn

Cơ quan công an cho rằng vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm, nơi đông người qua lại, gây mất an ninh trật tự. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, tạo dư luận xấu và ảnh hưởng đến tình hình an toàn xã hội tại địa phương.

Nhà chức trách đang củng cố hồ sơ, giám định thương tích của nạn nhân và làm rõ vai trò những người liên quan để xử lý theo quy định.

Lê Hoàng