Tài xế sợ ra đường vì đèn pha chói mắt

Ấn ĐộNhiều tài xế không dám lái xe ban đêm vì ôtô bật đèn pha vô tội vạ nhưng thiếu cơ chế quản lý, xử phạt.

Luật sư Ramesh Mishra, 59 tuổi, đã ngừng lái xe vào ban đêm. Ông cho biết đèn pha cường độ cao chiếu vào mắt khiến ông bị chói trong vài giây. "Chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể gây ra tai nạn," ông nói, thêm rằng việc sử dụng đèn chiếu xa không kiểm soát và các sửa đổi trái phép đã khiến đường phố trở nên mất an toàn.

Gyanendra Tiwari, một doanh nhân 54 tuổi, cho biết hầu như không lái xe vào ban đêm, ngay cả trong thành phố. "Ánh sáng chói từ đèn pha quá khó chịu," ông nói.

Vấn đề này không chỉ xảy ra với người trung niên. Suryansh Gupta, 26 tuổi, cho biết anh vẫn lái xe vào ban đêm nhưng luôn trong trạng thái lo lắng. Nhiều người lái xe sang sử dụng đèn pha một cách thiếu thận trọng khiến người đối diện không thể nhìn thấy gì, theo Gupta.

Khuyến cáo của cảnh sát giao thông Cyberabad về việc bật đèn chiếu xa và chiếu gần. Ảnh: Cyberabad Traffic Police

Trải nghiệm của Gupta tại một cửa hàng độ xe cho thấy rõ sự thiếu hụt quy định. Khi anh hỏi chủ cửa hàng về tiêu chuẩn và công suất cho phép, ông ta nói không có tiêu chuẩn nào cả, thậm chí ông ta còn đề nghị lắp đèn 300 W.

Tiến sĩ Rohit Baluja, thành viên của Tổ chức hợp tác an toàn đường bộ Liên hợp quốc (UNRSC) và chủ tịch Viện Giáo dục giao thông đường bộ (IRTE), cho biết luật rất rõ ràng nhưng việc thực thi lại yếu kém.

Theo đó, điều 105 và 106 của Quy tắc xe cơ giới trung ương quy định rõ ràng chiều cao, hướng và tiêu chuẩn của đèn pha. Luật cũng quy định rằng không phương tiện nào được phép làm chói mắt người đi từ phía trước.

Theo ông Baluja, trong khi các nhà sản xuất đưa đèn pha của họ đi kiểm tra và phê duyệt bởi Hiệp hội Nghiên cứu Ôtô Ấn Độ (ARAI), Pune, thì vấn đề thực sự bắt đầu từ những sửa đổi sau khi mua xe. Các chủ xe tự lắp đặt đèn pha, từ đèn vàng, xanh, trắng, đèn sương mù công suất lớn, mà không rõ liệu chúng có đáp ứng tiêu chuẩn hay không. Một cảnh sát giao thông bình thường không có cách nào để kiểm tra điều này trên đường.

Ông Baluja cho rằng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về sở giao thông vận tải. Họ phải tạo ra một hệ thống hoặc ít nhất là một cuốn hướng dẫn giúp xác định đèn đạt tiêu chuẩn và không đạt tiêu chuẩn.

Hiện không có hệ thống nào sử dụng máy đo độ sáng để đo độ sáng đèn pha. Ông Baluja cho biết: "Không có sự thực thi và cũng hầu như không có nhận thức".

Nhiều tài xế Ấn Độ sợ lái xe ban đêm vì đèn pha làm chói mắt Một tài xế Ấn Độ may mắn tránh được va chạm khi xe ngược chiều chạy lấn làn và bật đèn chiếu xa. Video: Amit Kulkarni

Máy đo độ sáng là một thiết bị cầm tay được sử dụng để đo cường độ ánh sáng chiếu lên một bề mặt, được biểu thị bằng lux. Với đèn pha ôtô, nó có thể đánh giá một cách khách quan độ sáng của đèn pha ở một khoảng cách và góc cố định, giúp các cơ quan chức năng xác định xem ánh sáng có nằm trong giới hạn cho phép hay gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông ngược chiều.

Chính các cơ quan giao thông vận tải cũng thừa nhận sự bất lực. Ông Sanjay Tiwari, cán bộ Cục Giao thông Vận tải, cho biết đèn pha do ARAI sản xuất và phê duyệt đều được phép sử dụng, bao gồm cả đèn trắng. Tuy nhiên, việc thực thi chỉ giới hạn ở việc nâng cao nhận thức. Giới chức cũng chỉ khuyên các lái xe sử dụng đèn chiếu gần, nhưng thực tế không thể có bất kỳ hành động trừng phạt hoặc thực thi nào trong những trường hợp như vậy.

Ông Tiwari thừa nhận rằng việc dừng xe và xử lý những người sử dụng đèn chiếu xa là "không khả thi trên thực tế", thêm rằng điều này chỉ có thể được khắc phục thông qua việc nâng cao nhận thức và ý thức công dân.

Khi được hỏi cụ thể về máy đo độ sáng hoặc bất kỳ thiết bị nào để đo xem đèn pha LED có vượt quá độ sáng cho phép hay không, ông Tiwari cho biết bộ phận của ông không có.

Cụ thể, theo quy định, đèn pha không được làm chói mắt người đứng cách đó 8 m, phải tuân theo kiểu chùm tia không đối xứng, không được lắp đặt cao hơn 1,5 m và số lượng bị hạn chế. Tuy nhiên, với việc bán hàng không được kiểm soát và không có thiết bị hoặc hệ thống nào trên thực tế, những tiêu chuẩn này phần lớn vẫn chỉ nằm trên giấy tờ.

