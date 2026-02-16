Tài xế say rượu sang ghế hành khách nằm ngủ, để xe tự lái

Trung QuốcTài xế kích hoạt chế độ lái tự động cấp độ hai rồi chuyển sang ghế phụ nằm ngủ.

Wang Mouqun, ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, lái xe trong tình trạng say rượu. Tài xế này sau đó để xe tự lái và sang ghế bên cạnh nằm ngủ, một ngày tháng 9/2025.

Wang được làm rõ là đã sử dụng một thiết bị lắp đặt trái phép và kích hoạt chế độ lái rồi để mặc chiếc xe tự chạy đến điểm đến đã được thiết lập trước. Xe dừng lại trên một con đường địa phương, thu hút sự chú ý của người đi đường khiến họ gọi cảnh sát. Cảnh sát đến hiện trường và thực hiện xét nghiệm, xác nhận nồng độ cồn trong máu là 114,5 mg/100 ml.

Xe của Wang vốn trang bị hệ thống hỗ trợ lái cấp độ hai. Hệ thống này sẽ nhắc nhở người lái lấy lại quyền điều khiển nếu tay họ rời khỏi vô-lăng quá hai phút và sẽ giảm tốc độ hoặc tắt hệ thống nếu người lái không phản hồi.

Ảnh minh họa: AI

Wang đã được đào tạo về các quy trình an toàn của hệ thống và hiểu rằng việc kích hoạt hệ thống hỗ trợ khi say rượu là vi phạm cả quy tắc của hệ thống và luật giao thông. Mặc dù vậy, anh này vẫn lắp đặt một thiết bị được thiết kế để mô phỏng thao tác đặt tay lên vô-lăng, nhằm vượt qua các biện pháp bảo vệ của hệ thống.

Trước đó, vào tháng 7/2024, Wang đã bị tước bằng lái xe 6 tháng vì vi phạm luật giao thông liên quan đến rượu bia. Lần này, tòa tuyên phạt Wang 1 tháng 15 ngày giam giữ và phạt tiền 4.000 nhân dân tệ (576 USD).

Vụ án của Wang chính là một trong những tiền đề để Tòa án Tối cao Trung Quóc ban hành án lệ hướng dẫn đặc biệt đầu tiên về các vấn đề hình sự liên quan đến an toàn giao thông đường bộ, ngày 13/2 vừa qua.

Án lệ làm rõ rằng người lái xe không thể chuyển giao trách nhiệm lái xe cho hệ thống hỗ trợ lái xe tự động. Ngay cả khi kích hoạt các hệ thống này, người lái xe vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc vận hành an toàn các hệ thống đó. Việc vô hiệu hóa hệ thống giám sát thông qua các thiết bị lắp thêm không làm giảm trách nhiệm của người lái xe.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)