Tài xế say rượu bất tỉnh, ôtô tự lái

MỹTài xế của chiếc Tesla được phát hiện bất tỉnh sau tay lái khi mẫu xe điện đang tự điều khiển trên con phố đông đúc ở California.

Theo một bài đăng từ Sở Cảnh sát Vacaville, California, nhân viên điều phối đã nhận được một cuộc gọi ngay sau 11h ngày 25/3 từ một người dân địa phương, người đã phát hiện một tài xế bất tỉnh sau tay lái của một chiếc xe đang di chuyển.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các sự cố mà chủ sở hữu Tesla coi hệ thống hỗ trợ lái xe như thể người lái thay. Ngày càng nhiều người dựa dẫm vào công nghệ tự lái dù tính năng này vẫn cần được giám sát mọi lúc, mọi nơi.

Tài xế bất tỉnh ở ghế lái chiếc Tesla được kích hoạt chế độ lái tự động. Ảnh: Vacavile Police Department

Trong trường hợp nói trên, ban đầu, cảnh sát coi là một trường hợp cấp cứu y tế. Nhưng thực tế không phải vậy. Các nhà điều tra cho biết người lái xe đang trong tình trạng say rượu và sử dụng chất cấm. Người này đã bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn (DUI). Hình ảnh do Sở Cảnh sát Vacaville công bố cho thấy một thùng 4 chai rượu vang và một hộp pizza ở phía ghế hành khách.

Trong tuyên bố, Sở Cảnh sát Vacaville nhân cơ hội này để nhắc nhở các tài xế rằng "Các tài xế ở California được phép sử dụng các tính năng an toàn hỗ trợ lái xe mới hơn trong xe của họ. Nhưng giống như mọi tài xế khác trên đường, họ vẫn cần phải tỉnh táo, cảnh giác và không bị ảnh hưởng bởi chất kích thích khi điều khiển xe".

Năm 2018, một tài xế Tesla Model S bị cảnh sát California chặn lại sau khi ngủ gật trong tình trạng say rượu khoảng 11 km khi đang sử dụng chế độ Autopilot trước khi cảnh sát có thể dừng xe một cách an toàn. Cùng năm, một tài xế khác cũng bất tỉnh vì say rượu trong chiếc Model S và cố gắng sử dụng Autopilot như một biện pháp bào chữa.

Năm 2021, một chiếc Tesla ở Na Uy đã tự dừng lại sau khi người lái xe say rượu bất tỉnh sau tay lái. Và chỉ mới mùa thu 2025, một chủ sở hữu Tesla công khai khoe khoang trong video về việc lái xe trong tình trạng say xỉn bằng chế độ lái tự động (Full Self-Driving - FSD), cho rằng chiếc xe lái an toàn hơn anh ta.

Thực tế, chế độ Autopilot và FSD là hệ thống cấp độ 2. Người lái xe chịu trách nhiệm pháp lý và vận hành xe mọi lúc. Hệ thống cũng có tính năng giám sát ngược lại người lái, không cho phép tài xế ngủ gật hoặc rời mắt khỏi hướng đi quá 15 giây, nếu không xe sẽ tự động dừng lại.

Tuy nhiên, không ít người lợi dụng hệ thống, hoặc quá tự tin vào công nghệ, hoặc chưa hiểu đúng về cách hệ thống vận hành. Mới đây, tài khoản Tesla Bắc Mỹ trên X chia sẻ một video cho thấy một người đàn ông hơn 70 tuổi được bác sĩ nhãn khoa tư vấn nên mua một chiếc Tesla có công nghệ lái tự động vì ông bị suy giảm thị lực.

Thậm chí, ai đó còn tìm cách đánh lừa hệ thống giám sát tài xế của chế độ lái bán tự động, khi chiếc xe vẫn tự điều khiển dù người lái ngủ gật, hay say rượu bất tỉnh. Ngay dưới bài đăng của cảnh sát Vacaville, có ít nhất một người đề cập đến cách làm gian lận này bằng việc chỉ cho người khác mua chip chống nhắc nhở trên các trang bán lẻ trực tuyến với giá khoảng 240 USD.

Chip này được thiết kế để mô phỏng tác động của tài xế đến vô-lăng, khiến hệ thống cho rằng người lái vẫn đang điều khiển xe và không còn nhắc nhở hay cảnh báo.

Mỹ Anh (theo Electrek)