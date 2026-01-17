Tài xế sang đường ẩu khiến người đi xe máy bay lên nóc ôtô

BrazilÔtô cắt qua ngã tư trong khi xe máy chạy thẳng tới ở tốc độ cao dẫn đến va chạm.

Tài xế sang đường ẩu khiến người đi xe máy bay lên nóc ôtô Video: CBN

Ôtô do tài xế 77 tuổi điều khiển chạy qua ngã tư khi từ bên trái có hai xe máy đang chạy tới. Một trong hai chiếc xe máy chạy nhanh hơn đâm vuông góc ôtô đang tăng tốc để sang đường.

Tiếng phanh rít lên rồi người điều khiển xe máy bay lộn vòng, một chiếc giày văng khỏi chân và nạn nhân rơi xuống nóc ôtô, trượt xuống kính sau nằm tại chỗ.

Tai nạn xảy ra chiều 14/1 tại Varzea Grande, bang Mato Grosso khiến người đi xe máy, 22 tuổi, bị thương nhưng không rõ tình trạng cụ thể. Thanh niên này được đưa ngay đến bệnh viện. Tài xế ôtô bị thương nhẹ.

Nạn nhân nằm lại trên ôtô sau tai nạn. Ảnh: CBN

Hình ảnh từ camera cho thấy tài xế ôtô sang đường khi chưa đảm bảo an toàn. Tại Brazil, mức phạt cho hành vi lái xe nguy hiểm gồm khoản tiền phạt 560 USD, đình chỉ bằng lái 2-8 tháng (có thể lên tới 12 tháng nếu gây hậu quả nghiêm trọng) và tạm giữ phương tiện.

Mỹ Anh (theo CBN)