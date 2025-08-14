Tài xế rút chìa khóa xe khách trên vành đai 3 bị khởi tố

Hà NộiÔng Bùi Trường Sơn, 48 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, sau khi rút chìa khóa của ôtô khách trên vành đai 3 khiến hơn 40 hành khách mặc kẹt giữa nắng nóng.

Ngày 14/8, ông Sơn, trú xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Bùi Trường Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 7h ngày 4/8, xe khách chở hơn 40 người do tài xế Nguyễn Minh Tuấn chạy trên đường vành đai 3 trên cao theo hướng về Pháp Vân. Khi đến đoạn gần ngõ 124 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, xe di chuyển chậm do mật độ tham gia giao thông đông.

Cùng lúc, ông Sơn điều khiển ôtô 7 chỗ đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn. Khi không được nhường đường, Sơn cho rằng anh Tuấn cố tình không hợp tác nên bức xúc, xảy ra cãi vã.

Ông Sơn sau đó đi lên cabin xe khách và rút chìa khóa rồi bỏ đi. Không có chìa khóa nổ máy, xe khách không thể di chuyển, gây ùn tắc trên vành đai 3. Nhiều hành khách phải xuống xe đứng ở làn khẩn cấp dưới trời nắng gần 40 độ C. Khoảng một giờ sau, xe mới tiếp tục hành trình nhờ sử dụng chìa khóa phụ.

Cảnh ông Sơn chạy lên xe khách rút chìa khóa được camera giám sát ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Dưới góc nhìn pháp luật, chuyên gia pháp lý Bế Thị Hường (Công ty luật TNHH ARC Hà Nội) khuyên mọi người khi tham gia giao thông dù có mâu thuẫn dẫn đến mất kiểm soát cảm xúc thì việc hành động theo bản năng có thể khiến người khác tổn hại về sức khỏe, danh dự, còn mình vướng vòng lao lý. "Hãy bình tĩnh giữ cái đầu lạnh và tuyệt đối không bạo lực".

Việc trang bị camera hành trình và thu thập để làm bằng chứng, sau đó báo ngay lượng chức năng, luôn là lựa chọn đúng đắn và an toàn nhất. "Hành xử có văn hóa giao thông không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà còn là cách tự bảo vệ mình khỏi rủi ro pháp lý", chuyên gia này nêu quan điểm.

Phạm Dự