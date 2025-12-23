Tài xế phê ma túy gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Doãn Việt Cường, 43 tuổi, trong cơn phê ma túy đã lái ôtô húc vào hai ôtô khác cùng chiều và lật nghiêng giữa phố.

Ngày 23/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Cường, trú phường Khương Đình, để điều tra hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Doãn Việt Cường làm việc với công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trưa 17/12, Cường lái ôtô 7 chỗ trên đường Láng, đến đoạn thuộc phường Đống Đa thì tông vào ôtô điện cùng chiều, sau đó lao lên va vào hông ôtô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ tại Ngã Tư Sở.

Sau cú tông liên hoàn, ôtô của Cường cũng lật nghiêng. Anh ta bị mắc kẹt trong cabin, có biểu hiện không tỉnh táo, nhiều người đi đường phải hỗ trợ đưa ra ngoài.

Tại hiện trường, xe điện hư hỏng phần đầu; ôtô 4 chỗ móp hông; xe của Cường vỡ kính, móp méo thân xe, bung túi khí.

Cảnh sát kiểm tra nhanh, xác định Cường dương tính với ma túy. Anh ta thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về đầu tháng 7/2025.

Hiện trường vụ tai nạn tại Ngã Tư Sở trưa 17/12. Ảnh: Việt An

Từ 1/7/2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã bổ sung tội Sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong 4 trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm:

- Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

- Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

- Đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

- Đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Nếu tái phạm về tội này sẽ bị phạt tù từ 3 đến 5 năm.

Phạm Dự