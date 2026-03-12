Tài xế phản ứng chậm một cách khó hiểu khi ôtô bị lửa thiêu

Trung QuốcĐám cháy từ xe tải bốc lên ngùn ngụt, nhưng tài xế chiếc xe con chọn cách từ từ quay đầu thay vì nhanh chóng lùi xa.

Tài xế gây khó hiểu khi ôtô suýt bị lửa thiêu rụi Video: Weibo

Chiếc xe tải dừng lại trong khung hình của camera giám sát trên một con phố ở Hồ Bắc, ngày 8/3. Lửa từ gầm sau đó nhanh chóng trùm cả chiếc xe kèm khói đen bốc mù mịt.

Bên lề đường gần đó, một chiếc SUV và một xe sedan đang đỗ. Khoảng hai phút sau, hai tài xế mới xuất hiện. Trong khi chiếc sedan nhanh chóng quay đầu và rời khỏi hiện trường, thì tài xế chiếc SUV dường như không vội.

Ngay cả khi chiếc sedan đã đi khỏi và phía sau có khoảng trống, tài xế chiếc sedan vẫn từ từ tiến lên, lùi xuống, và cho xe quay đầu chèn lên phần lửa đang cháy lan từ xe tải. Ngọn lửa bén vào mạn phải của chiếc SUV và khiến một phần thân xe thành màu đen. Ôtô chạy ra khỏi khung hình mà không rõ thiệt hại.

Tình huống trên nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi và phần lớn đặt ra câu hỏi về cách xử lý khó hiểu của tài xế chiếc SUV.

"Ngay cả khi xem trên màn hình, tôi cũng không khỏi lo lắng cho chủ xe", một người nói. "Nếu anh ta lùi xe thì xe đã không bị cháy nặng như vậy!", hay "Đây thực sự là hành vi khó hiểu!", những người khác bình luận.

Một người chỉ ra rằng, tài xế chỉ cần chuyển số lùi và lùi vài mét là có thể nhanh chóng tránh xa đám cháy và rời khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng thay vào đó, người này vẫn quyết tâm quay đầu xe, thậm chí khiến chiếc SUV tiến sát đến ngọn lửa đang ngày càng lan rộng. Điều may mắn trong tình huống này là không ai bị thương.

Mỹ Anh (theo Sohu)