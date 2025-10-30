Tài xế ôtô tông chết người phụ nữ rồi bỏ trốn

Gia LaiTài xế bỏ trốn sau khi lái ôtô gây ra tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 14 khiến người phụ nữ tử vong, chiều 30/10.

Khoảng 16h, xe 5 chỗ chạy hướng từ tỉnh Quảng Ngãi đi tỉnh Gia Lai, theo quốc lộ 14. Khi đến xã Biển Hồ, ôtô tông trúng xe máy do người phụ nữ 38 tuổi cầm lái, chạy phía trước.

Cú tông khiến xe máy và nạn nhân văng lên trước hơn 10 m, va chạm với xe máy do người đàn ông 66 tuổi điều khiển theo hướng ngược lại. Sau tai nạn liên hoàn, tài xế ôtô đã tăng tốc rời khỏi hiện trường.

Ôtô chạy vào đoạn đường vắng sau khi gây tai nạn. Ảnh: Camera an ninh

Hai nạn nhân đi xe máy bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu, song người phụ nữ đã tử vong.

Qua truy xét, cảnh sát xác định, sau khi gây tai nạn, lái xe chạy vào đường Lê Văn Sỹ, qua cầu treo Biển Hồ, theo đường bêtông giữa vườn cà phê lẩn trốn.

Công an đã xác định biển kiểm soát của xe, làm việc với chủ xe và đang truy tìm người cầm lái.

Trần Hóa