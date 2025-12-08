Tài xế ôtô tải sang đường ẩu khiến hai người đi xe máy tử vong

TP HuếTài xế Ngô Trọng Trí, 29 tuổi, bị tạm giam, khởi tố do gây tai nạn khi sang đường khiến hai người đi xe máy tử vong.

Ngày 8/12, Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố Trí về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Khoản 2, Điều 260, Bộ luật hình sự năm 2015.

Tài xế Ngô Minh Trí tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Nhung

Khoảng 8h ngày 14/11, tài xế Ngô Trọng Trí điều khiển ôtô tải trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Đến đoạn đường dẫn phía bắc của hầm Phước Thượng ở xã Phú Lộc, xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng.

Tai nạn xảy ra khi thành bên phải của xe tải va chạm với xe máy do anh Đặng Xuân Vinh, 37 tuổi, cầm lái chở chị Nguyễn Thị Lâm Hà, 45 tuổi đi trên phần đường này. Cú va chạm mạnh khiến anh Vinh và chị Hà tử vong tại chỗ.

Công an xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường.

Võ Thạnh