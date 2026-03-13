Tài xế ôtô chọc thủng lốp xe SH dựng trước cửa nhà

Chiều 13/3, Công an phường Yên Hòa cho biết đã tiếp nhận phản ánh về vụ việc và đã mời hai bên lên làm việc, tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của tài xế ôtô.

Tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH Cảnh tài xế ôtô chọc thủng lốp xe máy bị camera an ninh ghi hình.

Trước đó, tối 12/3, một thanh niên đi xe máy SH150i màu đen chở bạn gái vào nhà chị ở ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ chơi. Khi đến nơi, người này dựng SH trước cửa nhà và khóa cổ để vào trong.

Camera an ninh ghi nhận, khoảng 21h cùng ngày, chiếc Range Rover di chuyển trong ngõ thì bị xe máy phía bên phải trên đầu ôtô chắn lối nên bấm còi. Một nam thanh niên thấy vậy từ trong nhà chạy ra định di chuyển xe SH nhưng đã khóa cổ.

Người này vừa loay hoay dắt xe máy này, và nói "chủ xe đã khóa cổ". Khi tài xế ôtô lại gần, nam thanh niên tiếp tục đứng ra phía sau và kéo đuôi xe máy lùi lại, nhích vào trong. Thấy tài xế ôtô rút ra một vật dài, sắc nhọn, nam thanh niên nói: "Hay thôi đại ca ạ, tha cho nó phát này".

Tuy nhiên, tài xế ôtô cầm vật sắc nhọn chọc liên tiếp vào 2 lốp xe máy rồi rời đi.

Tại cơ quan công an, tài xế ôtô khai đã chủ động gặp chủ xe máy để xin lỗi và xin bồi thường thiệt hại. Anh khai nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do mỗi khi lái xe qua khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ thường xuyên bị khách thuê nhà để xe trước cửa làm chắn lối đi. Anh đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Hơn nữa, tối hôm đó anh đang gặp nhiều áp lực nên đã nóng giận, không làm chủ được hành vi. Sau đó, anh dùng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe máy.