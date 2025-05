Tài xế ôtô buýt bị phạt vì đẩy cửa vào 3 người trên xe máy

Nghệ AnTài xế Đặng Minh Luân mở cửa xe buýt, đẩy mạnh vào đôi vợ chồng và con nhỏ đi chung xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, sau đó thách thức, dọa dẫm.

Tối 11/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xử phạt tài xế Luân 5 triệu đồng về hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn, theo Nghị định 168.

Hiện Công ty xe buýt Đông Bắc đã đình chỉ công tác đối với tài xế này để xem xét xử lý nội bộ.

Tài xế xe buýt đẩy cửa vào 3 người trên xe máy Tình huống tài xế xe buýt đẩy cửa vào 3 người trên xe máy: Video: Hùng Lê

Trước đó, tối 10/5, người đàn ông chạy xe máy chở theo vợ và con nhỏ dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư ở TP Vinh, đỗ song song cách xe buýt gần một mét. Vài giây sau, tài xế Luân bất ngờ mở cửa, đẩy mạnh trúng vào 3 người này.

Khi người đàn ông lái xe máy tiến lên phía trước để tránh, Luân còn buông lời thách thức, định đẩy cửa vào họ thêm lần nữa.

Làm việc với cơ quan điều tra, người đàn ông chạy xe máy trình bày, khi cùng dừng chờ đèn đỏ, tài xế Luân có bấm còi xe buýt khiến một số phương tiện dừng bên cạnh giật mình. Anh này sau đó nhắc nhở Luân, hai bên xảy ra to tiếng.

Tài xế Luân cho biết, trong lúc nóng giận đã đẩy cửa xe buýt như trong video.

Đức Hùng

