Tài xế ôtô bị tấn công sau va chạm giao thông

Đăk LăkXảy ra va quẹt trên quốc lộ 14, tài xế Nguyễn Hoàng Liên Sơn bị người đàn ông trên ôtô đấm vào mặt, đập vỡ điện thoại.

Tối 5/10, anh Sơn, 35 tuổi, lái xe tải 2,4 tấn chạy trên đường Hùng Vương (quốc lộ 14) hướng từ phường Buôn Hồ đi phường Cư Bao. Khi đến đoạn đông xe, ôtô của anh va chạm với xe bán tải vượt lên từ làn trong, làm hư hỏng phần hông xe này.

Người đàn ông tới giật cửa tấn công tài xế Sơn sau va chạm. Ảnh: Người dân cung cấp

Người đàn ông chạy ôtô bán tải sau đó xuống xe, giật cửa ôtô của anh Sơn, ném điện thoại của anh xuống đường. Sau một lúc tranh cãi, người này còn dùng tay đấm hai cái vào mặt khiến nạn nhân choáng váng.

Công an phường Buôn Hồ phối hợp Phòng CSGT (Tổ địa bàn Buôn Hồ) đã triệu tập các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người tấn công là Nguyễn Thế Anh, 41 tuổi, quê Đồng Tháp.

Trần Hóa