Tài xế ở Mỹ bị phạt vì không biết nói tiếng Anh

MỹHai tài xế xe tải đầu tiên bị phạt sau khi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào tháng 6.

Cảnh sát ở DeKalb, Alabama, mới đây phạt hai tài xế không nói được tiếng Anh. Điều này có thể đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở kỹ năng ngôn ngữ của hai tài xế, mà còn ở việc cả hai đều lái xe đầu kéo. Luật liên bang từ lâu đã yêu cầu tài xế xe tải thương mại phải đọc và viết được bằng tiếng Anh.

Thực tế, hướng dẫn về việc nói và đọc tiếng Anh này đã có từ gần 100 năm trước, vào những năm 1930. Năm 2016, chính quyền cựu Tổng thống Obama đưa ra một định hướng mới cho Cục Quản lý an toàn vận tải đường bộ liên bang (FMCSA), quy định không được cho tài xế nghỉ việc nếu vi phạm duy nhất của họ là thiếu trình độ tiếng Anh. Nhưng Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược quy định này vào tháng 4 năm nay.

Xe tải, xe container nối đuôi trên một con đường ở hạt Cumberland, bang North Carolina. Ảnh: PennLive

Theo WAFF, việc phạt hai tài xế này khiến họ bị đuổi khỏi đường. Tuy nhiên, một số tài xế xe tải song ngữ địa phương cho biết họ không ngạc nhiên.

Tài xế xe tải ở Huntsville, Jose Reyes, cho biết ông là một người Mỹ thế hệ đầu tiên nói song ngữ, và từng phải dịch cho các tài xế gặp tai nạn.

"Tôi nghĩ điều này sẽ gây sốc cho nhiều người. Một tài xế phải vận hành một chiếc xe tải nặng khoảng 36 tấn, và điều đó cực kỳ nguy hiểm. Họ không thể giao tiếp, không thể đọc biển báo giao thông; đó chính là lúc yếu tố an toàn phát huy tác dụng. Việc có thể loại bỏ những tài xế này khỏi đường vì họ không thể đọc hoặc viết tiếng Anh cơ bản là rất quan trọng", một người nói.

Liên minh an toàn phương tiện thương mại (CVSA) khuyến nghị rằng tất cả các tài xế khi bị dừng xe cần phải có khả năng nói tiếng Anh về công việc hiện tại của mình và đọc được tất cả các biển báo giao thông.

Reyes nói thêm: "Họ phải sử dụng Google Translate để giao tiếp với mọi người, nhưng không nên làm như vậy".

Vấn đề có thể lớn hơn nhiều người nghĩ. Theo Straight Arrow News, FMCSA đã ghi nhận hơn 15.000 vi phạm liên quan đến tiếng Anh chỉ trong hai năm qua, tức khoảng 20 vi phạm mỗi ngày, trong 730 ngày liên tiếp. Một nghiên cứu về nhân khẩu học của tài xế xe tải cho thấy chỉ dưới 4% tài xế trên đường có trình độ tiếng Anh hạn chế.

Những người ủng hộ chính sách này cho rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, những người chỉ trích lại cảnh báo rằng việc thực thi nghiêm ngặt hơn có thể mở đường cho các hành vi phân biệt đối xử.

Ngoài ra, các nhà phê bình cho rằng quy định này có thể làm giảm số lượng tài xế trong ngành đang thiếu hụt nhân lực.

Mỹ Anh