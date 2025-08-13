PhilippinesTài xế đứng ở bậc cửa, cố đánh lái về phía vách núi nhưng đành từ bỏ khi chiếc xe hạng nặng chạy thẳng xuống dốc.

Tài xế nhảy thoát thân khỏi xe trộn bê tông mất phanh Video: Jayford Melanio

Jayford Melanio đang trên đường đến thành phố Olongapo, hôm 7/8, thì phát hiện chiếc xe trộn bê tông phía trước đang chạy sát lề đường bên phải trên một con đường quanh co ở Bataan, Philippines.

Một người đàn ông xuất hiện từ bụi cây bên đường, không rõ có phải từ xe trộn bê tông nhảy xuống hay không. Trong khi đó, tài xế đứng ở bậc cửa, nhoài người vào cabin và cố vần vô-lăng về phía vách đá trước khi nhảy khỏi xe khi không thể làm gì khác.

Hai người đi xe máy vừa lên dốc qua khúc cua suýt bị tông trúng. Chiếc xe trộn bê tông mất kiểm soát ngay sau đó đâm vào một xe tải đang đỗ và lao vào một quán ăn ven đường. Một phần mái của quán ăn bị sập trong khi chiếc xe mất phanh biến mất dưới dốc.

Theo DZRH News, tài xế xe trộn bê tông và hai thực khách bị thương nhẹ. Văn phòng Giao thông Đường bộ địa phương đã triệu tập tài xế và chủ sở hữu đăng ký của xe trộn bê tông trong quá trình điều tra vụ việc.

Mỹ Anh