Tài xế nhận gây tai nạn thay cho tổng giám đốc

Sóc TrăngLái ôtô tông chết người, ông Phạm Văn Són, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tống Kỳ Hòa bỏ chạy, nhờ tài xế nhận tội thay.

Ôtô do ông Són lái gây tai nạn. Ảnh: Mỹ Xuyên

Ngày 17/5, ông Són bị Công an huyện Trần Đề tạm giữ để củng cố hồ sơ, làm rõ vụ vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây chết người.

Tối 14/5, ông Són lái ôtô bảy chỗ từ TP Sóc Trăng về thị xã Vĩnh Châu, khi đến xã Tài Văn, huyện Trần Đề đã tông ông Lý Sà Rích (38 tuổi, ở tại địa phương) đang dựng xe máy ven đường, cùng chiều. Tai nạn khiến nạn nhân văng xuống lề đường, tử vong; xe máy bị cuốn xa 15 m, biến dạng.

Ôtô bị hỏng phía đầu bên phải nhưng ông Són vẫn tiếp tục chạy về hướng thị xã Vĩnh Châu. Người dân địa phương phát hiện sự việc đã báo công an.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mỹ Xuyên.

Hôm sau, tài xế của ông đến Công an huyện Trần Đề thừa nhận vụ tai nạn do mình gây ra. Tuy nhiên, do có nhiều nghi vấn, công an đã làm việc nhiều giờ với ông Són và người này đã thừa nhận nhờ tài xế nhận tội thay.

Công ty của ông Són đóng tại thị xã Vĩnh Châu, kinh doanh bất động sản, kho bãi và lưu giữ hàng hóa... Đại diện gia đình ông đã đến xin lỗi và hỗ trợ gia đình ông Rích 100 triệu đồng; cam kết chăm lo cha mẹ nạn nhân đến suốt đời.

Cửu Long