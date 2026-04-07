Tài xế nhà giàu lắp khóa chống trộm gương chiếu hậu

Hà LanMỗi bộ gương chiếu hậu có thể trị giá 2.000 USD là mục tiêu của giới trộm cắp, khiến các chủ xe phải đầu tư để bảo vệ.

Trộm cắp gương chiếu hậu không phải là chuyện mới, nhưng dường như đây là một vấn đề ngày càng gia tăng ở một số khu vực đắt đỏ của Amsterdam. Ở những khu phố này, gara rất hiếm, có nghĩa là chủ xe thường phải để những chiếc xe đắt tiền của họ bên ngoài nhà, khiến chúng dễ dàng trở thành mục tiêu của bọn trộm.

Một video được chia sẻ trên Instagram gần đây cho thấy một số mẫu xe hạng sang gồm siêu xe Ferrari Purosangue, Aston Martin DBX, và mẫu Range Rover Sport cùng một vài chiếc Porsche được bọc túi và gắn khóa.

Tài xế nhà giàu phải lắp khóa chống trộm gương chiếu hậu Video: exploreamsterdamwithme

Thực tế, gương chiếu hậu hiện đại ngày nay tích hợp camera góc rộng kết nối với hệ thống hỗ trợ đỗ xe và quan sát toàn cảnh, đèn cảnh báo điểm mù, kính tự động chống chói, bộ phận sưởi ấm và môtơ định vị nhớ vị trí. Một bộ gương thay thế cho Tesla Model 3 hoặc BMW series 5 có thể có giá từ 800 đến hơn 2.000 USD tại đại lý, và chưa bao gồm chi phí nhân công. Trên một số mẫu SUV lớn hơn và các phiên bản cao cấp, con số này có thể lên tới hơn 3.000 USD.

Bọn trộm biết điều này. Chúng có thể tháo rời một chiếc gương trong vòng chưa đầy hai phút bằng các dụng cụ cơ bản, và các bộ phận này dễ dàng được bán qua các kênh chợ đen, trực tuyến hoặc thông qua các cửa hàng sửa chữa ôtô không trung thực như những lựa chọn thay thế rẻ hơn so với giá của đại lý chính hãng. Chiếc gương bị đánh cắp mà ai đó phải trả 1.500 USD để thay thế có thể chỉ bán được 400 USD tiền mặt mà không cần hỏi han gì.

Để chống lại điều này, ngày càng nhiều cư dân Amsterdam đã bắt đầu trang bị cho xe của họ những túi đựng gương có khóa. Túi thường được làm từ chất liệu Kevlar bền chắc và lưới thép, kèm khóa - dạng khóa xe đạp - quấn quanh gương chiếu hậu, khiến việc trộm cắp trở nên khó khăn hơn nhiều, đặc biệt vào ban ngày.

Túi có thể mua trực tuyến với một số lựa chọn dành cho nhiều loại xe khác nhau. Giá cả khá đa dạng, bắt đầu từ dưới 100 USD và có thể lên đến hơn 200 USD tùy thuộc vào chất liệu, ví dụ chiếc túi của ProKevLock có giá 180 USD.

Thông thường, những tên trộm hành động ở nơi công cộng cần một cú lấy trộm nhanh gọn. Một chiếc gương được bọc trong túi và có khóa đòi hỏi thêm thời gian và dụng cụ để lấy ra, sẽ làm tăng nguy cơ bị bắt, vì vậy chúng sẽ bỏ đi. Nó có thể không giành được giải thưởng thiết kế nào, nhưng ở một thành phố nơi chiếc gương ôtô có thể biến mất vào sáng hôm sau, một chiếc túi đơn giản cũng có thể giúp ai đó không mất thời gian và tiền bạc.

Mỹ Anh (theo Autoblog)