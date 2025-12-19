Tài xế ngủ quên, ôtô lao vào dải phân cách

TP HuếÔng Ngô Văn Hòa ngủ quên khi lái xe trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên khiến ôtô tông vào dải phân cách; cháu nội 9 tháng tuổi tử vong, ông và con dâu bị thương.

Khoảng 10h50 ngày 19/12, ông Ngô Văn Hòa, 50 tuổi, trú TP Đà Nẵng, lái ôtô biển số Quảng Nam cũ chở vợ chồng con trai và cháu nội lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế đi Đà Nẵng.

Khi đến địa phận xã Khe Tre, TP Huế, xe bất ngờ va chạm vào dải phân cách bêtông giữa tuyến. Đoạn đường xảy ra tai nạn có hai làn xe và đang được nhà thầu thi công mở rộng.

Ôtô bị hư hỏng nặng phần đầu. Ảnh: Nhật Hoàng

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ôtô hư hỏng nặng. Ông Hòa bị thương nhẹ ở mắt; con dâu là chị Trần Thị Diễm Hương, 20 tuổi, bị thương ở tay. Cháu nội Ngô Minh Quân, 9 tháng tuổi, bị hôn mê, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người con trai không bị thương.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Ông Hòa khai do lái xe đường dài nên ngủ quên khi đang điều khiển phương tiện.

Võ Thạnh