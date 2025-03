Tài xế nghi ngủ gật lái ôtô tông đổ trụ đèn

An GiangXe tải chở trái cây từ miền Đông Nam Bộ đến An Giang tông vào lan can cầu, làm đổ cột điện chiếu sáng tại huyện Châu Phú, sáng 4/3.