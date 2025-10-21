Tài xế ngáo đá cầm dao tấn công nhiều cảnh sát

Tây NinhNguyễn Thanh Tùng, 40 tuổi, sau khi chơi ma túy đã lái xe tải rất nhanh, đánh võng khiến nhiều người hoảng loạn; cầm dao tấn công cảnh sát khi bị vây bắt.

Chiều 21/10, Tùng, ngụ TP HCM, bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra hành vi gây rối, chống đối lực lượng chức năng.

Cảnh sát khống chế tài xế ngáo đá đánh võng trên đường Nguyễn Thanh Tùng cầm dao cố thủ, tấn công các cảnh sát. Video: Phòng CSGT Tây Ninh.

Sáng nay, người dân xã Long Thuận phát hiện Tùng lái xe tải tốc độ cao, lạng lách trên tỉnh lộ 786B, khu vực xã Long Thuận hướng về TP HCM. Ông ta cởi trần, vẻ mặt bất thường. Nhiều người đi đường hoảng loạn, trình báo công an.

Ngay sau đó, tổ công tác gồm 4 CSGT và các lực lượng khác, phối hợp Công an xã Long Thuận truy đuổi xe Tùng.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy về hướng khu công nghiệp thuộc xã Bến Cầu. Cảnh sát đã huy động xe tải gần đó truy đuổi, chặn đầu, buộc Tùng dừng xe.

Dù được lực lượng chức năng nhiều lần vận động, Tùng vẫn cầm dao cố thủ trong cabin, sau đó tấn công cảnh sát. Trước hành vi manh động của tài xế, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ. Qua test nhanh, Tùng dương tính với ma túy.

Nam An - Quốc Thắng