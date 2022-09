Tài xế nằm ngủ để mặc ôtô tự lái

CanadaChiếc Tesla chạy bon bon trong khi tài xế nằm nhắm mắt ở ghế lái đã ngả lưng ra phía sau, trên cao tốc Queen Elizabeth hôm 2/9.

Tài xế ôtô điện nằm ngủ để mặc xe tự lái Video: 6ixBuzz

Drive Tesla Canada chia sẻ video ghi hình ở Ontario, trên cao tốc Queen Elizabeth. Tài xế nằm ngả, nhắm mắt, hai tay không cầm vô-lăng. Nếu chỉ là cảnh diễn để quay video, thì đây vẫn là kiểu lái xe nguy hiểm không chỉ với chính anh này, mà với cả những người xung quanh.

Đây không phải lần đầu tiên một tài xế sử dụng công nghệ lái bán tự động Tesla Autopilot không đúng cách. Từng có một số trường hợp tương tự trong video, với việc tài xế nằm ngủ, hoặc nhảy ra hàng ghế sau, hoặc sang ghế bên cạnh ngồi và để mặc hệ thống - vốn chỉ hỗ trợ tài xế thay vì lái tự động - điều khiển chiếc xe. Cũng đã có không ít tai nạn xảy ra khi xe Tesla được kích hoạt chế độ Autopilot.

Autopilot là hệ thống hỗ trợ tài xế, giúp xe di chuyển phù hợp với tình hình giao thông xung quanh trong lúc vẫn đúng làn. Hệ thống sử dụng điều khiển hành trình thích ứng với Stop and Go - tính năng phổ biến trên nhiều mẫu xe hơi ngày nay. Hệ thống này kết hợp với nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn khác, như phanh khẩn cấp tự động và phát hiện người đi bộ. Tất cả những tính năng này đều chỉ để hỗ trợ tài xế, không phải công nghệ lái tự động hoàn toàn như nhiều người vẫn hiểu nhầm, hoặc cố tình sử dụng để thay mình lái xe.

Autopilot của Tesla được xếp vào công nghệ hỗ trợ tự lái cấp độ 2 trong thang 5 cấp độ (1-5). Trong đó các cấp độ 1-3 tài xế vẫn phải can thiệp, cấp độ 4 gần như tự lái hoàn toàn và cấp độ 5 là cao nhất, tài xế không cần quan tâm tới xe. Hiện ngành công nghiệp ôtô thế giới mới chỉ áp dụng thương mại ở cấp độ 2 và hướng tới cấp độ 3, những cấp độ cao hơn vẫn chỉ thử nghiệm.

Chính Tesla cũng khuyến cáo các tài xế, rằng họ không thể lái xe khi say rượu hoặc ngủ khi đang lái xe. Tài xế phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và phải chủ động kiểm soát toàn bộ thời gian khi xe lăn bánh.

Mỹ Anh