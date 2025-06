Tài xế mở cửa, xe bán tải lùi trúng bệnh nhân trong bệnh viện

Xe bán tải mở cửa lùi trúng người trong bệnh viện Biên tập: Huy Mạnh

Tình huống: Người đàn ông xoay xở chiếc bán tải to lớn trong không gian hẹp trong khuôn viên bệnh viện để quay đầu. Khi thấy vướng cọc tiêu, ông này mở cửa để quan sát phía sau, chiếc xe tiếp tục lùi. Tài xế vội vàng đóng cửa nhưng xe lùi mạnh hơn, chồm lên người phụ nữ.

Đại diện bệnh viện cho biết nạn nhân không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, sau khi đã kiểm tra kỹ càng bằng các biện pháp y tế.

Kỹ năng: Khi muốn quay đầu xe trong không gian hẹp với những chiếc xe to lớn, có thể không có camera lùi, tài xế tốt nhất nên nhờ sự hỗ trợ của các nhân viên an ninh, bảo vệ hoặc người xung quanh. Có người hướng dẫn từ bên ngoài, việc lùi xe sẽ trở nên đơn giản và an toàn hơn.

Cách tốt nhất là tài xế cần xác định nơi có thể quay đầu, cần di chuyển tới đường mở, nút giao rộng mới tìm cách quay đầu.

Trong trường hợp đang quay đầu và muốn xuống xe quan sát, điều bắt buộc cần làm là đưa cần số về P, kéo phanh tay, thả nhẹ chân thấy xe không di chuyển mới mở cửa để bước xuống xe.

Nguyên Vũ - Huy Mạnh