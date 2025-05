Tài xế mở cửa ôtô gây tai nạn cho người đi xe máy

TP HCMXe ôtô dừng quá xa lề, tài xế mở cửa không quan sát khiến cửa đập vào người đi xe máy, sáng 23/5.

Tình huống giao thông: Ôtô dừng không đúng quy định (cách xa lề đường hơn 25 cm), mở cửa không quan sát, đập thẳng vào người đàn ông lái xe máy đang đi tới, tại đường Lương Định Của, phường An Phú, thành phố Thủ Đức. May mắn không có thương vong xảy ra. Theo thông tin được chia sẻ bởi tài xế đi xe máy, lúc đầu chủ ôtô đòi anh đền 3 triệu đồng, nhưng sau khi trình báo với cơ quan công an, tài xế ôtô đã trả lại khoản tiền này cho anh.

Kỹ năng lái xe: Khi cho xe dừng đỗ, tài xế cần căn sao cho bánh xe sát lề đường, vỉa hè phía bên phải, khoảng cách không quá 25 cm. Khi mở cửa, tài xế cần quan sát gương hậu, hoặc mở hé để quan sát kỹ phía sau, nếu an toàn và vắng xe mới mở rộng cửa.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi đỗ xe không sát lề đường bị phạt 800.000-1.000.000 đồng, mở cửa ôtô không an toàn gây tai nạn phạt 20–22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Hải