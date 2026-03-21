Tài xế mở cửa ôtô gây tai nạn bị phạt 5 triệu đồng

TP HCMNam tài xế mở cửa ôtô khi đang chạy qua giao lộ ở phường Bình Thạnh, gây tai nạn cho xe máy, bị cảnh sát phạt 5 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 21/3, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT TP HCM) đã ra quyết định xử phạt nam tài xế về hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn, theo Nghị định 168/2024. Đồng thời trừ 10 điểm trên bằng lái của người này.

Trước đó, người đàn ông lái ôtô 7 chỗ chạy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về cầu Bình Triệu. Khi đến gần giao lộ Ngã 5 Đài liệt sĩ (phường Bình Thạnh), tài xế bất ngờ mở cửa bên trái, khiến xe máy do một nam thanh niên điều khiển từ phía sau tông trúng, ngã sang ôtô bên cạnh.

Camera ghi cảnh tài xế ôtô mở cửa xe gây tai nạn cho xe máy.

Vụ va chạm không gây thương tích. Tuy nhiên, tài xế ôtô sau đó rời khỏi hiện trường dù có người yêu cầu ở lại giải quyết. Diễn biến sự việc được camera hành trình của xe phía sau ghi lại.

Làm việc với cảnh sát, người vi phạm cho biết cửa xe chưa đóng chặt nên mở ra để đóng lại. Do thấy va chạm nhẹ, ông tiếp tục di chuyển. Khi có người gõ cửa yêu cầu dừng xe, tài xế lo ngại bị dàn cảnh lừa đảo nên không dừng lại.

Sau khi video vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, người này đã chủ động liên hệ với các bên liên quan để bồi thường.

Đình Văn