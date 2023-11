Tài xế mắc kẹt trong cabin xe container

Nghệ AnSau cú tông trực diện trên quốc lộ 48, đầu xe container dính chặt vào thùng ôtô, tài xế 30 tuổi bị gãy gập chân và mắc kẹt trong cabin.

Khoảng 5h ngày 30/11, xe container biển Nghệ An chở theo một người chạy trên quốc lộ 48, khi đến xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa thì tông vào xe container biển Hải Phòng đang chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 30/11. Ảnh: Công an cung cấp

Cú tông mạnh khiến đầu xe container biển Nghệ An găm vào thùng ôtô biển Hải Phòng. Tài xế 30 tuổi cầm lái xe Nghệ An bị gãy gập chân, mắc kẹt trong cabin. Thanh niên ngồi bên cạnh bị thương, tự mở cửa phụ thoát được ra ngoài. Người điều khiển xe còn lại choáng váng do chấn động mạnh, may mắn thoát nạn.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an Nghệ An điều xe cẩu đến tách hai xe container, dùng các thiết bị chuyên dụng phá dỡ cabin, sau hàng chục phút đã đưa được nạn nhân mắc kẹt đi cấp cứu.

Cảnh sát phá cabin cứu tài xế. Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, đầu xe container Nghệ An biến dạng, kính vỡ, đồ đạc bên trong văng tung tóe. Thùng xe Hải Phòng méo mó, hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ hai phương tiện văng giữa đường, dầu đổ loang lổ.

Công an thị xã Thái Hòa điều cán bộ đến phân luồng giao thông, gần trưa cùng ngày hiện trường được giải phóng. Nguyên tai nạn đang được điều tra.

Đức Hùng