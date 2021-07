Tài xế lùi xe trên quốc lộ 1 bị khởi tố

Hà TĩnhÔng Nguyễn Tiến Cương bị khởi tố, bắt giam vì lùi xe bỏ chạy trên quốc lộ 1 khi bị cảnh sát kiểm tra hành chính về lỗi không dán tem kiểm định cho ôtô.

Quyết định khởi tố bị can với ông Cương, 50 tuổi, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, về tội Chống người thi hành công vụ, theo điều 330 Bộ luật Hình sự do Công an thị xã Kỳ Anh ban hành, công bố tối 7/7.

Ông Nguyễn Tiến Cương (ngoài cùng, góc trái) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 8h ngày 3/7, ông Cương lái ôtô 7 chỗ chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam, đến tổ dân phố 1, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh bị Đội Cảnh sát giao thông (Công an thị xã Kỳ Anh) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Cương không xuống xe xuất trình giấy tờ mà hạ kính hỏi "vi phạm lỗi gì". Khi cảnh sát nêu lỗi "ôtô không dán tem kiểm định", ông kéo kính lên, lùi xe.

Sau 2 phút chạy được khoảng 300 m, ôtô của ông Cương phải dừng lại khi tổ công tác bố trí xe máy tuần tra chắn đường ngăn cản. Lúc xuống trình diện cảnh sát, ông Cương bị nhiều người đi đường phản ứng vì cho rằng hành vi lùi xe bỏ chạy trên quốc lộ 1 là "gây nguy hiểm và không thể chấp nhận".

Tài xế lùi xe bỏ chạy trên quốc lộ 1 Hiện trường vụ việc hôm 3/7. Video: Hùng Lê

Tại cơ quan điều tra, ông Cương khai bỏ chạy để trốn tránh việc nộp phạt hành chính

Đức Hùng