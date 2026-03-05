Trung QuốcChiếc Land Rover Range Rover Velar màu trắng đang lùi đột nhiên tăng tốc và rơi thẳng xuống dốc, đè trúng một chiếc Land Rover khác.

Tài xế lùi xe rơi trúng hai ôtô khác Video: IDRMN

Ngày 1/3, tại bãi đỗ xe ở Nhân Hoài, tỉnh Quý Châu, một chiếc Land Rover Range Rover Velar màu trắng đang lùi vào hàng. Tài xế sau khi tỏ ra thận trọng và từ tốn dường như đã thao tác sai, nhấn ga khiến xe mất kiểm soát.

Trước khi lao xuống dốc, chiếc Land Rover va chạm nhẹ với một chiếc Nissan Patrol đỗ bên cạnh rồi rơi xuống một chiếc Land Rover Range Rover khác đỗ phía dưới và một xe khác.

May mắn không có người nào trong những xe bị đâm. Tài xế của chiếc xe ban đầu bị mắc kẹt bên trong, được một người đàn ông dùng gạch đập vỡ cửa kính xe và giải cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế chỉ bị trầy xước nhẹ. Chính quyền địa phương đã xác nhận tất cả những người liên quan đều an toàn, và công ty bảo hiểm đã can thiệp, tiến hành đánh giá thiệt hại xe và xử lý yêu cầu bồi thường.

Mỹ Anh (theo 163)