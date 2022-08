Tài xế lùi xe đâm gãy barie Trạm thu phí Kiến Xương

Thái BìnhAnh Nguyễn Văn Sang, 35 tuổi, bị Công an huyện Kiến Xương lập hồ sơ phạt hành chính vì điều khiển xe đầu kéo đâm gãy barie Trạm thu phí Kiến Xương.

7h ngày 16/8, anh Sang lái xe đầu kéo chở theo sơ mi rơ-mooc di chuyển theo hướng từ thành phố Thái Bình đi huyện Tiền Hải.

Đến Trạm thu phí Kiến Xương trên quốc lộ 39B, anh không đồng ý mua vé nên lùi xe ra làn khác rồi đâm gãy barie làm bằng ống nhựa PVC. Hành vi của tài xế bị nhà chức trách cáo buộc "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Mức phạt hành chính dự kiến từ ba triệu đồng đến năm triệu đồng. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công an huyện Kiến Xương sẽ ra quyết định phạt.

Barie bị anh Sang đâm gãy.

Từ 15/8, sau khi Trạm thu phí Kiến Xương siết chặt việc thu phí các phương tiện đi qua, khu vực này xảy ra ùn tắc. Nhiều lái xe không đồng ý trả tiền vì cho rằng trạm đặt không đúng vị trí. Theo họ, chủ đầu tư chỉ làm đường tránh chứ không làm quốc lộ 39B cũ nên không được đặt trạm.

Còn chủ đầu tư khẳng định vị trí đặt điểm thu phí đã được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận và có phê duyệt của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình.

Hai ngày qua 40 barie đã bị đâm hỏng. Nhiều người đã tập trung tại Trạm thu phí Kiến Xương để phản đối, một số mang vòng hoa và kèn đám tang ra thổi.

Chủ phương tiện tập trung tại trạm phản đối thu phí, sáng 15/8. Ảnh: Phương Thảo

Công an huyện Tiền Hải đã bố trí lực lượng tại trạm để điều tiết giao thông. "Khi phát sinh các vấn đề mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật, công an sẽ vào cuộc", đại tá Lương Ngọc Hoa, Trưởng Công an huyện Kiến Xương, thông tin.

Phương Thảo