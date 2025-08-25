Tài xế lấy xe ba gác chở ôtô

TP HCMNam tài xế lái xe ba gác chở ôtô 4 chỗ cồng kềnh chạy trên đường gây kẹt xe ở phường Thới An (thuộc quận 12 cũ), bị cảnh sát xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 25/8, đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT TP HCM) đã lập biên bản xử phạt nam tài xế 40 tuổi về ba hành vi chở hàng quá khổ giới hạn cho phép, không bằng lái, không đăng ký xe, theo Nghị định 168/2024.

Xe ba gác chở ôtô gây ách tắc đường ở TP HCM Xe ba gác chở ôtô chạy gây ùn tắc giao thông. Video: Người dân cung cấp

Trước đó, chiều 22/8, tài xế lái xe ba gác chở ôtô cũ ở phía sau chạy trên đường Thạnh Xuân 25. Ôtô đặt hàng ngang chắn làn đường khiến nhiều xe máy không thể qua lại, gây gián đoạn giao thông. Người dân dùng điện thoại ghi lại sự việc đăng tải lên mạng xã hội.

Làm việc với cảnh sát, tài xế cho biết đã mua lại xác ôtô cũ của người dân trên tuyến đường trên nhưng không tháo rời mà chằng buộc trên xe ba gác để chở về nhà. Ngoài phạt hành chính, lực lượng chức năng còn tịch thu xe ba gác do không có nguồn gốc, xuất xứ, thuộc loại xe tự chế không đảm bảo an toàn.

Đình Văn