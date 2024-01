Tài xế lắp tấm che biển số, trốn 292 lần vi phạm

MỹVới một tấm kim loại tự động sập xuống để che biển số, tài xế chiếc BMW qua mặt những máy đọc biển 292 lần.

Tài xế trốn 20.000 USD phí cầu đường nhờ biển số kiểu 007

Lequincy Anderson bị cảnh sát dừng xe hôm 19/1 trên cầu George Washington, New York, khi đang tìm cách qua mặt hệ thống tính phí cầu đường qua công nghệ nhận diện biển số xe. Đến 22/1, cảnh sát tuyên bố bắt giữ Anderson.

Với riêng Anderson, số tiền trốn nộp là gần 20.000 USD của tổng cộng 292 lần vi phạm. Trong đó, 5.167 USD là số tiền khi qua các trạm thu phí, và 14.600 USD các loại phí khác.

Tài xế này bị cáo buộc sử dụng một thiết bị có miếng che màu đen có thể tự động lên xuống nhằm phủ kín biển số xe. Thiết bị này được ví với công nghệ từng xuất hiện trong phim về điệp viên 007.

Anderson hiện đối mặt với những cáo buộc gồm trộm dịch vụ, giả mạo tài liệu, và sở hữu thiết bị trộm cắp. Người này cũng phải nhận loạt vé phạt vì treo biển số không đúng cách và không có bảo hiểm.

Một trạm thu phí ở New Jersey. Ảnh: NJ

Tuy nhiên, Anderson chỉ là một trong số rất nhiều tài xế trốn phí cầu đường tại 3 bang là New York, New Jersey, và Connecticut trong năm qua. Giới chức đã thu được 25 triệu USD tiền trốn phí trong 2023, tăng 14% so với 2022. Trong số này, công ty EM Padilla Trucking ở Weehawken, bang New Jersey, đứng đầu với khoản tiền không trả là 201.358 USD.

Mỹ Anh (theo New York Post)