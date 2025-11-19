Tài xế làm rơi bùn xuống phố bị xử phạt

Tài xế chở đất bùn làm rơi vãi xuống đường Tôn Đức Thắng khiến nhiều người ngã, đã bị CSGT Hà Nội lập biên bản xử phạt theo Nghị định 168, mức phạt 2-4 triệu đồng.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3 hôm 18/11 cho biết tài xế 37 tuổi, trú Yên Sở, điều khiển xe tải chở bùn qua nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học tối 16/11. Do bùn nhão và vào cua gấp, vật liệu tràn xuống đường nhưng tài xế không hay biết. Đại diện doanh nghiệp vận tải sau khi nhận thông báo đã cử người đến dọn hiện trường.

Sự cố khiến ít nhất 6 người ngã hoặc bị bùn văng kín người, trong đó có người xây xước tay chân. Đoạn đường dài khoảng 15 m bị phủ bùn nhão, Công an phường Văn Miếu và CSGT phải lập chốt cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển.

Công an Hà Nội khuyến cáo đơn vị thi công, chủ phương tiện và tài xế phải che chắn, neo buộc vật liệu khi vận chuyển, tránh để rơi vãi gây mất an toàn giao thông.

Bùn nhão rơi trên phố Tôn Đức Thắng tối 16/11, khiến nhiều người đi đường bị ngã và lấm bẩn. Ảnh: Đức Minh

Theo Nghị định 168, hành vi để vật liệu rơi vãi gây mất an toàn giao thông bị phạt 2-4 triệu đồng, gồm các trường hợp chở đất đá, phế thải, hàng rời không che phủ hoặc che phủ nhưng vẫn để rơi vãi; để nước thải từ hàng hóa chảy xuống mặt đường; hoặc kéo theo bùn, đất, cát, vật liệu, chất phế thải ra đường.

Người điều khiển xe đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn ngoài đô thị bị phạt 4-6 triệu đồng; nếu đổ trên đường phố, mức phạt tăng lên 10-15 triệu đồng. Với hai hành vi đổ rác trái phép nêu trên, tài xế lái ôtô còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Việt An