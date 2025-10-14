Tài xế lái ôtô nổ lốp đi ngược chiều trên cầu vượt Mai Dịch

Hà NộiNgười đàn ông 66 tuổi lái xe trong tình trạng say xỉn, đi ngược chiều trên cầu vượt Mai Dịch, bị cảnh sát giao thông ngăn chặn.

Khoảng 15h15 ngày 14/10, người đàn ông trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội lái ôtô 7 chỗ đi ngược chiều khoảng 20 m trên cầu vượt Mai Dịch, đoạn thuộc phường Nghĩa Đô. Ôtô đã bị nổ hai lốp, thân, vỏ trầy xước.

Chiếc xe nổ lốp, trầy xước. Ảnh: Hiếu Đình

Nhiều người đi đường thấy tài xế có dấu hiệu say xỉn đã yêu cầu dừng xe, song người này chỉ dừng lại khi bị ôtô tải chặn đường. Tài xế sau đó rời xe, định bỏ đi thì tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kịp thời giữ lại.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, xác định nam tài xế có cồn với 1,263 mg/lít khí thở, cao gấp hơn ba lần mức cồn cao nhất. Đội CSGT số 6 đang xác minh những va chạm trước đó của phương tiện.

Tài xế say xỉn, lái xe ôtô nổ hai lốp đi ngược chiều Thời điểm tài xế lái xe đi ngược chiều trên cầu vượt Mai Dịch. Video: Cục CSGT

Theo Nghị định 168/2025, nếu nồng độ cồn trong máu vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở thì người điều khiển phương tiện bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Việt An