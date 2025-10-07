Tài xế không giảm tốc độ ở ngã tư, gây tai nạn 5 người bị thương

Hà TĩnhTài xế xe tải Phạm Văn Lốp bị cáo buộc không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi đi vào ngã tư, tông trúng ôtô 5 chỗ khiến 5 người ngồi bên bị thương.

Tài xế Lốp, 42 tuổi, trú xã Thạch Hà, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng do Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh phê chuẩn, công bố sáng 7/10.

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 18/5, Lốp lái xe tải chở vật liệu từ xã Kỳ Hoa (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh) về xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà cũ.

Hiện trường vụ tai nạn hôm 18/5. Ảnh: Hùng Lê

Khi đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 8C và đường dẫn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Cẩm Xuyên, Lốp bẻ lái rẽ phải, tông trúng ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh do anh Đậu Minh Đức, 38 tuổi, cầm lái, chở 4 cháu nhỏ đang di chuyển cắt ngang qua đường.

Cú va chạm khiến hai xe rơi xuống ruộng, xe tải lật nghiêng đè lên ôtô 5 chỗ. Anh Đức và 4 cháu nhỏ bị thương nặng. Lốp bị thương nhẹ. Hai xe hư hỏng, thiệt hại ước tính hơn 210 triệu đồng.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tai nạn xuất phát từ lỗi của người điều khiển xe tải. Phát hiện phía trước có ôtô 5 chỗ đang cắt qua đường, song Lốp không giảm tốc độ, không chú ý quan sát mà chỉ bấm còi xin đường rồi tiếp tục lái xe vào ngã tư, gây tai nạn.

Đức Hùng