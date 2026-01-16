Tài xế khoét phim cách nhiệt để nhìn rõ đường

Thái LanCho người chú mượn ôtô dịp năm mới, cháu gái nhận xe về và sững người khi thấy trên kính chắn gió một khoảng vuông trắng sáng.

Cắt phim dán kính chắn gió để nhìn đường rõ hơn Video: Kanokwan Kumklin

Người phụ nữ có tài khoản Facebook Kanokwan Kumklin đăng tải video mới đây, kể lại câu chuyện cô gặp sau dịp năm mới. Theo đó, Kumklin cho chú mình mượn xe trong kỳ nghỉ, nhưng khi nhận lại xe thì lớp phim dán kính phía trước ghế lái đã bị cắt bỏ theo một hình vuông vức.

Kumklin kể lại rằng ban đầu cô rất khó chịu và sốc khi nhìn thấy khoảng trống trên kính chắn gió, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn.

Cô nhận ra rằng có lẽ người chú ấy khó nhìn đường và đã làm vậy vì an toàn. "Nếu vậy thì tại sao tôi lại khó chịu đến thế?", Kumklin nói. Sau đó, cô lái xe và phát hiện ra rằng việc nhìn đường dễ dàng hơn nhiều khi không còn lớp phim dán kính tối màu.

Video cho thấy người phụ nữ bật cười khi lái xe quanh thành phố, dường như rất thích thú với tầm nhìn rõ ràng hơn trên đường. Cô nói thêm: "Nhìn vào mặt tích cực, dù sao thì lớp phim cũng đã cũ rồi, và giờ tôi có lý do để thay thế nó".

Phía dưới bài đăng, nhiều người cũng nhận xét rằng lớp phim có màu tím và trông gợn sóng. Kết luận chung của phần lớn bình luận là phim cần phải thay.

Mỹ Anh (theo Thairath)