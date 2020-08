Tài xế khai buồn ngủ, tông bẹp dúm xe 5 chỗ

Hà NộiTài xế Lê Thế Tuyển khai khi lái xe container không tỉnh táo lúc rạng sáng, đâm vào xe Kia Cerato khiến ba người tử vong.

Ngày 5/8, Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ Luật hình sự 2015; tạm giữ tài xế Lê Thế Tuyển, 32 tuổi, để làm rõ nguyên nhân tai nạn xảy ra rạng sáng 4/8.

Tại cơ quan công an, tài xế Tuyển khai khoảng 1h15 ngày 4/8 lái xe container xuất phát từ huyện An Dương, Hải Phòng, hơn 2 tiếng sau đến đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên. Tai nạn xảy ra do Tuyên buồn ngủ, không làm chủ được tay lái.

Chiếc xe 5 chỗ bị tông bẹp dúm. Ảnh: Sơn Quang

Tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát, Sài Đồng (quận Long Biên), xe của Tuyền đã lao vào xe Kia Cerato chở 4 người đang dừng chờ đèn đỏ. Cú đâm mạnh khiến xe Kia Cerato bị ép vào xe đầu kéo phía trước, biến dạng. Ba người đàn ông trong xe tử vong, một phụ nữ bị thương nặng.

Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy, trước lúc xảy ra tai nạn (khoảng 3h26' ngày 4/8) xe container chạy với tốc độ 48 km/h trên đoạn đường cho phép 60 km/h, giảm tốc độ xuống còn 36 km/h ở 10 giây sau đó.

Xe có hạn đăng kiểm đến tháng 11/2020. Tài xế Tuyển không vi phạm nồng độ cồn và ma tuý.

Theo đều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ), người phạm tội một trong các trường sau đây bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Làm chết 3 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Phương Sơn