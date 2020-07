Tài xế kéo lê cảnh sát giao thông 27 m

Hà NộiLê Xuân Hùng, 36 tuổi, đâm ngã trung úy cảnh sát giao thông Vũ Văn Quang, kéo lê 27 m khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Ngày 15/7, Hùng, quê Hà Nam, bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố để về tội Chống người thi hành công vụ.

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 8h40 ngày 8/7 tại ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh, ôtô do Hùng điều khiển chuyển hướng rẽ trái. Hùng bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 4 Công an Hà Nội ra hiệu dừng xe kiểm tra với lý do có dấu hiệu vượt đèn đỏ.

Nhà chức trách cáo buộc, sau vài phút dừng xe theo hiệu lệnh, Hùng lao xe đâm ngã trung úy Vũ Văn Quang và kéo lê 27 mét. Hành vi của tài xế khiến trung úy Quang bị rách áo, chảy máu nhiều ở phần lưng, chân tay.

Hùng khai sợ bị phạt tiền, lại đang vội đi đón người nhà nên mới bỏ chạy, để xảy ra sự việc.

Phạm Dự