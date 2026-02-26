Tài xế hóa thân thành hoàng đế, nữ hiệp để hút khách

Trung QuốcĐể cứu vãn tình trạng ế ẩm, nhiều tài xế xe buýt tại Trung Quốc đã hóa thân thành hoàng đế, cao thủ võ lâm nhằm thu hút khách du lịch dịp Tết.

Giữa dòng xe tấp nập ở Tây An - cố đô của triều Tần, một tài xế khoác áo choàng đen thêu chỉ vàng, đầu đội mũ miện hóa thân thành Tần Thủy Hoàng. Vị "hoàng đế" cầm lái chiếc xe buýt du lịch màu hồng dạo quanh các địa danh nổi tiếng như Tháp Đại Nhạn.

Đoạn video ghi lại cảnh tài xế này chào hành khách bằng lối văn ngôn cổ: "Hôm nay trẫm cùng các khanh thừa long xa hiện đại này để tuần du giang sơn" lập tức gây bão trên mạng xã hội Weibo, thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Một tài xế xe buýt hóa trang thành Lý Bạch tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tháng 2/2026. Ảnh: Guangming Daily

Cách đó khoảng 700 km, tại Thành Đô, Tứ Xuyên các tài xế lại chọn sắm vai thi tiên Lý Bạch và thi thánh Đỗ Phủ. Dọc đường đi qua các điểm tham quan, hệ thống loa trên xe liên tục phát những bài thơ Đường nổi tiếng.

Trào lưu "cổ trang hóa" phương tiện công cộng đang nở rộ khắp Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán 2026. Ở Tương Dương - địa danh quen thuộc trong tiểu thuyết võ hiệp, tài xế hóa trang thành Quách Tĩnh và Hoàng Dung, nhân vật trong Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Không gian bên trong xe cũng được "hô biến" với khung cửa gỗ chạm khắc, đèn lồng, hoa nhựa và ghế tre. Giá vé cho một chuyến xe này dao động 2-38 nhân dân tệ (khoảng 7.000-133.000 đồng).

Vào vai Hoàng Dung, một nữ tài xế hóm hỉnh chia sẻ: "Nhân vật trong truyện thì không có bằng lái xe buýt thành phố, còn tôi thì có. Đưa mọi người đi đến nơi về đến chốn an toàn chính là thứ võ công tuyệt đỉnh của tôi".

Không khí hoài cổ không chỉ dừng lại ở xe buýt. Tại sân bay quốc tế Mỹ Lan (Hải Khẩu), nhân viên an ninh mặc trang phục lính tuần tra thời Tống. Trong khi ở ga tàu Đại Đồng (Sơn Tây), hành khách vừa bước xuống đã được các nghệ sĩ trong trang phục Cẩm y vệ triều Minh cúi chào: "Hoan nghênh bệ hạ hồi cung".

Tài xế xe buýt hóa trang thành Hoàng Dung ở tỉnh Hồ Bắc, tháng 10/2025. Ảnh: SixthTone

Đằng sau không khí rộn ràng, rực rỡ sắc màu này thực chất là bài toán sinh tồn đầy áp lực của ngành vận tải công cộng Trung Quốc. Những năm gần đây, sự lên ngôi của xe công nghệ, tàu điện ngầm và xe đạp công cộng đã khiến lượng khách đi xe buýt sụt giảm nghiêm trọng. Cùng với việc các khoản trợ cấp từ trung ương bị cắt giảm, nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh lao đao.

Thay vì ngồi chờ khách hoặc đóng cửa, họ buộc phải tự cứu mình bằng cách tung ra các dịch vụ mới: dùng xe buýt đi giao hàng, mở tuyến xe thân thiện với thú cưng, và đặc biệt là biến xe buýt thành một "sân khấu di động". Những chuyến xe cổ trang không chỉ giúp tài xế giữ được cần câu cơm, mà còn mang lại một luồng sinh khí mới mẻ, đầy lạc quan cho đường phố những ngày đầu năm.

Ngọc Ngân (Theo SixthTone)