Tài xế hất cảnh sát giao thông lên nắp capo bị tạm giữ

Nghệ AnLê Thành Công, 45 tuổi, khai việc lái ôtô 7 chỗ hất thiếu tá cảnh sát giao thông lên nắp capo, đẩy đi 20 m là do mất bình tĩnh, không làm chủ được hành vi.

Chiều 21/10, Công bị Công an phường Trường Vinh tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Lê Thành Công tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 17h34 ngày 20/10, Công lái ôtô 7 chỗ biển Nghệ An rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Vinh. Thời điểm này, lượng phương tiện lưu thông lớn, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, đang làm nhiệm vụ gần đó đã ra hiệu cho các ôtô, xe máy di chuyển sang hướng khác.

Nhà chức trách cáo buộc, dù đã nhận hiệu lệnh dừng xe, Công không chấp hành, tiếp tục lái ôtô 7 chỗ tông thẳng vào hướng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Thấy xe lao tới, thiếu tá Thọ bám tay trái vào nắp capo, tay phải dùng gậy chỉ huy giao thông yêu cầu dừng lại. Công vẫn điều khiển ôtô 7 chỗ chạy khoảng 20 m, đến khi người dân dùng xe máy chắn trước đầu phương tiện mới dừng.

Tài xế hất cảnh sát lên nắp capo bị tạm giữ CSGT bám capo xe 7 chỗ. Video: Người dân cung cấp

Tổ công tác cùng người dân sau đó khống chế Công, đưa về trụ sở Công an phường Trường Vinh làm việc. Sự việc được người đi đường quay video, đăng lên mạng xã hội.

Công thừa nhận hành vi, khai do "mất bình tĩnh" nên gây ra vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

Đức Hùng