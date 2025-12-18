Tài xế gây tai nạn trên phố Hà Nội dương tính với ma túy

Cảnh sát xác định tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng dương tính với ma túy, có 2 tiền sự và thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

Ngày 18/12, Công an phường Đống Đa cho biết kết quả kiểm tra cho thấy tài xế điều khiển ôtô va chạm liên hoàn, khiến một xe lật nghiêng trên đường Láng trưa 17/12, dương tính với chất ma túy morphin.

Người này có 2 tiền sự (bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa được xóa) và đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Chiếc xe lật nghiêng sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: Việt An

Khoảng 12h ngày 17/12, tài xế lái ôtô 7 chỗ lưu thông trên đường Láng theo hướng Trường Chinh. Khi đến khu vực gần đèn tín hiệu giao thông cầu vượt Ngã Tư Sở, xe va chạm với 2 ôtô cùng chiều rồi lật nghiêng giữa đường.

Sau tai nạn, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, được người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài. Thời điểm này, người này có biểu hiện không tỉnh táo. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song cả 3 ôtô đều hư hỏng. Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế liên quan, không phát hiện vi phạm. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Nghị định 168, hành vi điều khiển ôtô khi dương tính với chất ma túy bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng; trường hợp gây tai nạn, tùy mức độ có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Việt An