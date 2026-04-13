Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Một phụ nữ điều khiển ôtô tông 2 xe máy và 2 ôtô trên phố Doãn Kế Thiện, phường Phú Diễn, khiến một người phải đi kiểm tra sức khỏe, tối 13/4.

Khoảng 19h, xe ôtô 4 chỗ biển Hà Nội di chuyển theo hướng phố Trần Vỹ, khi đến trước số nhà 52 Doãn Kế Thiện đã tông một người đàn ông đang ngồi trên xe máy dừng bên đường.

Xe tiếp tục va chạm thêm một phụ nữ đi xe máy, sau đó tông vào đuôi một xe tải cùng chiều rồi lao sang làn ngược chiều, va chạm với một ôtô khác.

Một góc vụ nữ tài xế gây tai nạn. Video: Xuân Hoa

Sau tai nạn, nữ tài xế gục trên vô lăng khoảng 20 phút, có biểu hiện không bình thường. Người dân đã chèn bánh xe để tránh phương tiện tiếp tục di chuyển.

Tại hiện trường, ôtô hư hỏng phần đầu, 2 xe máy bị vỡ đuôi và yếm. Một người điều khiển xe máy được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Ôtô trắng sau khi tông vào đuôi một xe tải cùng chiều đã lao sang làn ngược chiều, va chạm với một ôtô khác. Ảnh: Xuân Hoa

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã có mặt xử lý, đưa nữ tài xế đi kiểm tra chất kích thích.

Theo Công an TP Hà Nội, nữ tài xế gây tai nạn 33 tuổi, trú tại Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy lái xe không có nồng độ cồn, không có chất ma túy.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Cảnh sát cẩu chiếc xe gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Ảnh: Việt An

