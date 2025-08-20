Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ 'chở quá tải trọng gần 8 tấn'

Sau một năm gây ra vụ đâm xe liên hoàn trên cầu Phú Mỹ làm 3 ôtô bốc cháy, Trịnh Tiến Dũng bị xét xử với cáo buộc chở quá tải trọng gần 53% dẫn đến hỏng hệ thống phanh.

Ngày 20/8, TAND Khu vực 2 TP HCM dự kiến tuyên án đối với bị cáo Dũng (35 tuổi, quê Kiên Giang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do HĐXX cần phải xác định lại lý lịch bị cáo nên phiên làm việc sau đó tạm hoãn, dời sang ngày 27/8.

Trước đó, đại diện VKSND Khu vực 2 TP HCM đã đề nghị tòa tuyên phạt Dũng mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù.

Trịnh Tiến Dũng kể lại sự việc sau khi gây tai nạn tháng 8/2024. Ảnh: Đình Văn

Theo cáo trạng, chiều 8/8/2024, Dũng chạy xe tải chở hơn 22 tấn hàng (thức ăn cho tôm hùm) từ quận 7 sang TP Thủ Đức (cũ). Khi xuống được một phần hai dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện nổ ống hơi của bầu phanh, khiến xe mất kiểm soát, lao dốc với tốc độ cao.

Chiếc xe sau đó đâm liên tiếp vào 7 ôtô đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến một công nhân vệ sinh trên cầu bị xe hất văng, thương tích nhẹ. Hai chiếc ôtô bốc cháy, hư hỏng hoàn toàn; 3 chiếc khác cùng hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Tổng giá trị thiệt hại là hơn 7,4 tỷ đồng.

Hiện trường tai nạn hỗn loạn, kéo dài gần 100 m ở hiện trường. Một số nạn nhân bị mắc kẹt trong xe đã được các anh Mai Lê Duy Quang, Trương Văn Thành, Phan Văn Tài, Vũ Thanh Tùng và Lee Geumho (quốc tịch Hàn Quốc) giải cứu.

Ba ôtô bị lửa thiêu rụi trong tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Nhà chức trách xác định, xe tải do Dũng điều khiển chở hơn 22 tấn hàng là vượt 7,7 tấn so với tải trọng cho phép của xe (14,4 tấn). Hàng hóa vượt tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường 31,7%; vượt tải trọng trục 52,6% và vượt khối lượng hàng chuyên chở 52,8%.

"Do xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông, chở vượt tải trọng cho phép dẫn đến hệ thống phanh bị hư hỏng, nên ôtô do Dũng điều khiển đã gây va chạm liên hoàn với 7 xe khác đang lưu thông phía trước cùng chiều", cáo trạng nêu.

Hải Duyên