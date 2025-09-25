Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ bị tuyên hơn 9 năm tù

Tài xế Trịnh Tiến Dũng bị phạt 9 năm 6 tháng tù vì chở quá tải trọng gần 53% dẫn đến hỏng hệ thống phanh, gây ra vụ đâm xe liên hoàn trên cầu Phú Mỹ làm 3 ôtô bốc cháy.

Chiều 25/9, Dũng (35 tuổi, quê Kiên Giang) bị TAND Khu vực 2 - TP HCM tuyên phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo HĐXX, hành vi của Dũng gây thiệt hại rất lớn về tài sản cho người khác, song cũng ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc chủ xe tải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Tòa giành quyền khởi kiện cho những người liên quan có yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng một vụ án dân sự khác.

Bị cáo Trịnh Tiến Dũng tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Bản án xác định, chiều 8/8/2024, Dũng chạy xe tải chở hơn 22 tấn hàng (thức ăn cho tôm hùm) từ quận 7 sang TP Thủ Đức (cũ). Khi xuống được một phần hai dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện nổ ống hơi của bầu phanh, khiến xe mất kiểm soát, lao dốc với tốc độ cao.

Chiếc xe sau đó đâm liên tiếp vào 7 ôtô đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến một công nhân vệ sinh trên cầu bị xe hất văng, thương tích nhẹ. Hai chiếc ôtô bốc cháy, hư hỏng hoàn toàn; 3 chiếc khác cùng hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng... Tổng giá trị thiệt hại là hơn 7,4 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, xe tải do Dũng điều khiển chở hơn 22 tấn hàng là vượt 7,7 tấn so với tải trọng cho phép của xe (14,4 tấn). Hàng hóa vượt tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường 31,7%; vượt tải trọng trục 52,6% và vượt khối lượng hàng chuyên chở 52,8%.

Hải Duyên