Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Nghệ An bị tạm giữ

Công an cáo buộc Trần Hữu Ba, 37 tuổi, là người lái ôtô 5 chỗ gây tai nạn trên quốc lộ 46A rồi lao xuống sông Đào, khiến ba nạn nhân tử vong.

Tối 15/7, Ba, trú xã Vạn An, bị Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự.

Cơ quan điều tra xác định Ba điều khiển ôtô 5 chỗ biển Nghệ An, gây ra vụ tai nạn khiến 3 người chết vào lúc 16h46 ngày 13/7, song chưa công bố cáo buộc cụ thể.

Tài xế Ba lúc nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố, ngày 15/7. Ảnh: Hòa Vang

Trước đó khoảng 17h ngày 13/7, Ba lái ôtô 5 chỗ chở anh Trần Hồng Sơn, 35 tuổi và Trần Văn Trung, 35 tuổi đi trên quốc lộ 46, hướng xã Kim Liên lên Vạn An, huyện Nam Đàn cũ.

Đến gần cầu Thiên Đường ở xã Vạn An, ôtô tông vào hai xe máy. Một xe do bà Hoàng Thị Quý, 52 tuổi, trú xã Vạn An, điều khiển đi cùng chiều; xe còn lại chở bốn người trong gia đình anh Đậu Đình Công, 32 tuổi, trú xã Đại Huệ, chạy hướng ngược lại.

Ôtô 5 chỗ cuốn theo bé trai 9 tuổi (cháu anh Công), húc đổ hơn 10 m lan can cầu rồi lao xuống sông Đào. Tài xế Ba và Trung được người dân bơi ra tiếp cận, đưa lên bờ an toàn. Riêng anh Sơn mất tích.

Khoảnh khắc ôtô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông Khoảnh khắc ôtô 5 chỗ tông hai xe máy rồi lao xuống sông. Video: Hùng Phú

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm: anh Công, bé trai 9 tuổi và anh Sơn. Trong đó, bé trai bị ôtô cuốn xuống sông, thi thể được tìm thấy lúc gần 22h cùng ngày, cách vị trí gặp nạn khoảng 10 m. Anh Công tử vong tại bệnh viện. Thi thể anh Sơn được phát hiện gần 1h ngày 14/7, cách vị trí gặp nạn khoảng 200 m về phía hạ lưu sông Đào, sau cuộc cứu hộ xuyên đêm.

Theo video từ camera hành trình gắn trên ôtô chạy hướng ngược lại, xe của Ba lao nhanh, mất lái rồi tông liên tiếp vào hai xe máy, sau đó rơi xuống sông trong làn bụi mù mịt. Thời điểm đó, khu vực cầu có nhiều phương tiện qua lại.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường rộng hơn 20 m tiếp nối với cầu Thiên Đường, cách biển báo khu vực đông dân cư khoảng 200 m và chưa bị giới hạn tốc độ. Gần khu vực này có công trường mở rộng quốc lộ 46A đang thi công.

Lực lượng chức năng trục vớt ôtô 5 chỗ dưới sông Đào, chiều 13/7. Ảnh: Hùng Lê

Trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng cứu hộ, thu thập chứng cứ để báo cáo cơ quan điều tra, lãnh đạo xã Vạn An nhận định trong quá trình di chuyển "ôtô 5 chỗ có dấu hiệu bất thường, chạy tốc độ cao".

Cầu Thiên Đường nơi xảy ra tai nạn dài khoảng 150 m, rộng 40 m, hai bên có lan can. Gần khu vực này có công trường đang thi công.

