Tài xế gây tai nạn cho ba thành viên CLB HAGL bị truy tố

Gia LaiTài xế Đinh Tiến Bình, 37 tuổi, bị truy tố do vượt ẩu, xử lý tình huống kém, sau gần 8 tháng gây tai nạn làm thiệt mạng 3 thành viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Bình bị VKSND tỉnh Gia Lai truy tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ Luật hình sự.

Ôtô chở 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai bị xe tải tông bẹp dúm, tháng 8/2023. Ảnh: Ngọc Oanh

Bình có giấy phép lái xe hạng C, lái hợp đồng cho Công ty TNHH một thành viên Đại Thắng. Chiều 12/8/2023, Bình lái ôtô tải chở đá hướng từ huyện Chư Pưh đi TP Pleiku, trên quốc lộ 14. Khi đến xã Ia Hrú, Bình lái ôtô từ làn đường bên phải sang phần đường bên trái để vượt ôtô do anh Nguyễn Tú Sinh điều khiển đang đi trước cùng chiều. Trên xe anh Sinh chở 3 thành viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai là Dương Minh Ninh, Đào Trọng Trí, Paollo Madeira OliveiraL.

Vượt giữa chừng, tài xế Bình thấy có ôtô đang chạy hướng ngược lại nên đánh lái vào phần đường bên phải. Lúc này, đầu ôtô tải của Bình đã tông vào phần đuôi ôtô con, đẩy dồn về một xe tải khác đang chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, 3 thành viên của CLB bóng đá tử nạn, tài xế Sinh bị thương tích 44%.

Theo VKS, nguyên nhân tai nạn do lái xe Bình vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ôtô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém.

