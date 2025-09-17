Tài xế gây tai nạn 3 người chết ở Quảng Trị bị bắt

Trần Minh Hoàng, 52 tuổi, bị cáo buộc lái xe tải không đúng phần đường, tông vào chợ bán chuối ở xã Lao Bảo khiến 3 người chết, 9 người bị thương.

Chiều 17/9, ông Hoàng (ngụ TP HCM) bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can Trần Minh Hoàng (giữa). Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo điều tra, sáng cùng ngày, Hoàng lái ôtô tải của Công ty TNHH vận tải hàng hóa Thành Của, chạy trên quốc lộ 9, hướng từ Đông Hà lên biên giới giáp Lào. Khi xuống dốc đến khu vực đèn đỏ trước chợ Tân Long, xã Lao Bảo, tài xế để xe tải tông thẳng vào những người bán chuối ở ven đường.

Tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, trong đó có hai người Lào; 9 người bị thương nặng.

Tài xế Hoàng âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Khởi tố tài xế gây tai nạn 3 người chết Hiện trường vụ tai nạn. Video. Đắc Thành

Quốc lộ 9 đoạn xảy ra tai nạn mặt đường dốc từ hướng lên biên giới. Hai bên đường là khu dân cư hạn chế tốc tối đa 50 km/h.

Đắc Thành