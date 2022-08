Tài xế gặp nạn vì dây diều, người thả có bị đi tù?

Trên đoạn đường quanh hồ Tây có bãi đất trống, nhiều người mang diều ra thả khiến một số tài xế đi xe máy bị vướng vào dây, ngã xe.

Tôi từng thấy người đang lái xe máy trên đoạn đường này bị dây diều vướng vào cổ khiến xe mất lái, trượt dài một đoạn.

Người xung quanh đến đỡ tài xế bị ngã xe, may mắn bạn chỉ bị xây xước chân tay. Nhưng hồi lâu sau, tôi vẫn không có ai nhận là chủ nhân chiếc diều đến xin lỗi hay nhận trách nhiệm.

Trong trường hợp xảy ra những tai nạn nghiêm trọng hơn, người chơi diều có thể bị xử lý hình sự không? Việc chơi diều có được pháp luật quy định không (về thời gian, địa điểm, loại diều...).

Độc giả Anh Khoa

Giải đáp vấn đề trên, luật sư Đỗ Trọng Linh (Công ty luật Bảo An, Hà Nội) cho rằng, tại một số khu vực đặc biệt như gần sân bay, đường dây điện cao áp... pháp luật cấm thả diều. Còn nói chung, người dân được tự do vui chơi, lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp song phải đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

Luật sư Linh cho biết, trường hợp để diều hoặc dây diều gây thương tích hoặc thậm chí tử vong cho người khác thì tùy theo tính chất, mức độ, người thả diều có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vô ý gây thương tích hoặc Vô ý làm chết người.

Nếu việc thả diều gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có tỷ lệ thương tật dưới 31%, người thả diều không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải chịu trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại cho người đó theo quy định của pháp luật.

Hải Thư