Tài xế đuổi đánh hành khách bị phạt hơn 5 triệu đồng

Hà TĩnhTài xế Phan Ngọc Giám bị phạt 5,75 triệu đồng do đuổi đánh thanh niên cầm điện thoại quay lại cảnh ôtô chở khách lạng lách, yêu cầu xóa video.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Giám, 53 tuổi, trú phường Thành Sen (TP Hà Tĩnh cũ), về hành vi Gây rối trật tự công cộng do Công an xã Cẩm Trung ban hành, căn cứ Nghị định 144/2021, công bố chiều 22/9.

Làm việc với nhà chức trách, ông Giám thừa nhận đã đuổi đánh nam hành khách để yêu cầu xóa đoạn video quay trên xe.

Theo cảnh sát, hành vi của tài xế Giám chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên xử phạt hành chính. Việc rượt đuổi diễn ra nhanh vào thời điểm vắng người qua lại, không gây cản trở giao thông.

Qua xác minh ban đầu, ôtô mà ông Giám đang kinh doanh vận tải chỉ là phương tiện chở khách thông thường, song bên ngoài đã sơn màu giống với xe buýt.

Công an xã Cẩm Trung tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển khách nhưng không có đầy đủ giấy phép theo quy định đối với tài xế Giám.

Tài xế ôtô buýt đuổi đánh hành khách bị phạt hơn 5 triệu đồng Tài xế Giám rượt đuổi khành khách hôm 17/8. Video:Hùng Lê

Khoảng 14h50 ngày 17/8, nam thanh niên bắt ôtô khách biển Hà Tĩnh do ông Giám cầm lái đi từ phường Thành Sen về xã Cẩm Trung, trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên. Trong quá trình di chuyển, anh thấy tài xế nhiều lần cho xe lạng lách, đánh võng để vượt ôtô khách cùng chiều, cửa sau tự bật mở gây mất an toàn. Nhiều hành khách hoảng sợ phản ánh, đề nghị cho xe chạy chậm lại nhưng bị phớt lờ.

Đến xã Cẩm Trung, nam thanh niên xuống xe, dùng điện thoại chụp cảnh xe buýt lạng lách để phản ánh nhà chức trách. Ngay lập tức, tài xế Giám quay đầu xe, bước xuống túm cổ áo anh này yêu cầu xóa ảnh.

Khi anh không đồng ý, ông Giám rút vật nhọn trong túi quần rượt đuổi. Sau vài chục mét không tiếp cận được, tài xế quay lại xe, tiếp tục hành trình.

Vật nhọn mà tài xế Giám sử dụng để đe dọa khách được xác định là chiếc bút.

Đức Hùng