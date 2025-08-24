Tài xế được trả tiền gấp 14.600 lần vì khách chuyển nhầm

Trung QuốcZhou Wei bất ngờ nhận được khoản thanh toán hơn 146 nghìn tệ cho cuốc xe 10 tệ lúc sáng sớm 21/8, do một khách say trả nhầm.

Zhou, tài xế taxi ở tỉnh Tứ Xuyên, kể anh đón một vị khách chừng 20 tuổi trong tình trạng say rượu lúc 3h30 sáng. Anh ta yêu cầu đi đến cầu Tùng Độ nhưng xuống dọc đường, khi đồng hồ taxi chỉ tiền cước 10 tệ.

Trong lúc quét mã QR để thanh toán, nam thanh niên đã chuyển hơn 146.000 tệ. "Thông báo hiện số tiền quá lớn, tôi nói anh ấy quét nhầm, nhưng người đàn ông chỉ nói 'không cần trả lại' rồi rời đi", Zhou kể.

Lo ngại chàng trai có vấn đề về tinh thần và đang có ý định lên cầu tự vẫn, Zhou lập tức đến đồn cảnh sát gần đó trình báo. Lực lượng chức năng cùng Zhou quay lại điểm trả khách, thấy thanh niên này vẫn ngồi bên đường, chưa về nhà. Khi tỉnh táo hơn, kiểm tra điện thoại, anh xác nhận đã chuyển nhầm.

Zhou trả lại tiền cho khách chuyển nhầm. Ảnh: cqnews.net

Dưới sự chứng kiến của cảnh sát, Zhou hoàn trả toàn bộ số tiền. Sau đó, anh đưa vị khách về tận nhà, nhận đúng 25 tệ tiền cước. Hành động trung thực của Zhou được công ty taxi và cơ quan quản lý địa phương khen ngợi.

Vị khách say rượu sau đó cũng tỏ ra hối hận khi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn, rượu có thể khiến anh mất khoản tiền nhiều năm tích góp, kèm những rắc rối không đáng có nếu gặp phải tài xế không trung thực.

Việc thanh toán qua điện thoại phổ biến tại Trung Quốc khiến các vụ chuyển tiền nhầm không hiếm gặp. Theo Bộ luật Dân sự nước này, nếu bên nhận tiền không có căn cứ pháp lý, gây thiệt hại cho bên khác, hành vi đó được coi là "làm giàu bất chính" và phải hoàn trả.

Tháng 2 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Tảo Dương (Hồ Bắc) xử một vụ việc tương tự. Ông Zhang mua hàng trị giá 34.100 tệ nhưng nhập thừa số 0, chuyển 341.000 tệ cho ông Wang. Bị đơn sau đó từ chối hoàn trả, thậm chí chặn liên lạc. Tòa tuyên ông Wang phải trả lại toàn bộ 306.900 tệ chênh lệch cùng tiền lãi.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được nhận lãi. Năm 2021, một công ty chuyển nhầm 45.000 tệ cho đối tác, sau đó kiện đòi cả lãi và phí luật sư. Tòa chỉ buộc đối tác trả lại số tiền gốc, vì lỗi ban đầu thuộc về nguyên đơn.

Nhật Minh (Theo news.ycwb)