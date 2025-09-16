Tài xế dừng xe, cứu thiếu niên bị dụ dỗ bỏ nhà đi tìm 'việc nhẹ lương cao'

Quảng NgãiNghi nam thiếu niên 16 tuổi sập bẫy "việc nhẹ, lương cao" khi một mình đi vào Nam, tài xế Tạ Công Luận đã dừng xe và trình báo Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ.

Trên hành trình từ Bắc và Nam, 5h sáng 16/9, tới xã Khánh Cường, tài xế xe khách Tạ Công Luận khi thấy Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ đã chủ động dừng lại, báo có một cậu bé 16 tuổi nghi bị lừa đảo việc làm.

Làm việc với công an, cậu bé cho biết đã bỏ học, khi lên mạng tìm việc có một tài khoản hướng dẫn em tới bến Nước Ngầm, Hà Nội rồi lên xe vào TP HCM.

Khi lên xe, thiếu niên chụp hình gửi qua mạng để báo cáo người này và được chuyển 400.000 đồng để ăn uống, đồng thời yêu cầu xóa toàn bộ tin nhắn.

Trong quá trình di chuyển và dừng nghỉ, tài xế Luận và phụ xe thấy cậu bé chưa đến tuổi trưởng thành, lại đi một mình vào Nam, có biểu hiện hoang mang nên chú ý.

Trạm CSGT Đức Phổ sau đó phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi trao đổi thông tin với Công an phường Tiền Phong, Bắc Ninh và nhận thông tin gia đình em này đang tìm kiếm con trai.

12h, bố của thiếu niên đã đến Trạm CSGT Đức Phổ đón con. Sự việc đang được Công an phường Tiền Phong, Bắc Ninh tiếp tục điều tra.

Phạm Linh