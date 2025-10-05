Nam tài xế 34 tuổi dừng xe trên ở làn khẩn cấp ở cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ qua địa phận tỉnh Vĩnh Long để bay flycam quay video đăng Tiktok bị phạt 13 triệu đồng

Ngày 5/10, đại diện đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết, đã lập biên bản xử phạt nam tài xế về lỗi dừng xe trên đường cao tốc không đúng quy định theo Nghị định 168 và trừ 6 điểm trên bằng lái.

Tài xế dừng ôtô trên cao tốc bay flycam bị phạt 13 triệu đồng Tài xế lái ôtô màu đen dừng ở làn khẩn cấp để bay flycam. Video: CSGT cung cấp

Trước đó, vào sáng 2/10, tài xế lái ôtô 7 chỗ chạy trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Khi đến đoạn qua xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long, người này đã dừng xe ở làn khẩn cấp, lấy flycam quay cảnh xung quanh. Sự việc diễn ra trong khoảng 10 phút, sau đó tài xế đăng tải lên mạng xã hội.

Làm việc với cảnh sát, tài xế cho biết do thấy cảnh đẹp nên đã dừng ghi lại để làm kỷ niệm, không ý thức vi phạm giao thông.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 23 km, 4 làn xe đi qua tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp khánh thành cuối năm 2023. Tuyến đường khai thác giúp xe từ TP HCM về Cần Thơ còn hơn 2 giờ thay vì gần 4 giờ so với đi quốc lộ 1A.

Hồ Đinh